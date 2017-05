Eerste titel Chapecoense na vliegramp

Tatjana Muskiet

Amper een half jaar na de vliegramp in Colombia waarbij een groot deel van de selectie om het leven kwam, heeft de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense alweer een titel gepakt. Chapecoense prolongeerde het kampioenschap in de staat Santa Catarina.De groen-witte brigade verloor zondag de return in de finale tegen Avai met 1-0, nadat ‘Chape’ uit met dezelfde cijfers had gewonnen. Op basis van de betere prestaties in het reguliere seizoen, werd de club uit het zuiden van Brazilië opnieuw staatskampioen. Chapecoense kan deze week nog een prijs pakken. Woensdag volgt de return tegen Atlético Nacional om de Zuid-Amerikaanse Supercup, de Recopa Sudamericana. De Brazilianen hadden het eerste duel voor eigen publiek met 2-1 gewonnen.(Telegraaf)…[+]