Enorm sinkhole Japan in weekje gedicht

Tatjana Muskiet

FUKUOKA – Het gigantische sinkhole dat vorige week een vijfbaanweg in het Japanse Fukuoka opslokte, is na een week als sneeuw voor de zon verdwenen. Bouwvakkers werkten 24 uur per dag om het gapende gat te dichten. Inmiddels is de weg hersteld en lijkt alles weer normaal. Het gat van dertig meter breed en vijftien meter diep werd gevuld met een mix van zand en beton. De klus werd bemoeilijkt door de enorme hoeveelheid water die vanuit riolen in het gat stroomde. Het sinkhole werd veroorzaakt door werkzaamheden aan een metrolijn.(Telegraaf)…[+]