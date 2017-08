Erdogan: Turken moeten tegen Merkel stemmen

Tatjana Muskiet

ANKARA – De Turkse president Recep Tayip Erdogan heeft de ongeveer 3 miljoen stemgerechtigde Turken die in Duitsland wonen opgeroepen om niet op de CDU, de partij van bondskanselier Merkel en nog enkele andere partijen te stemmen. De Duitsers gaan op op 24 september naar de stembus om een nieuwe Bondsdag te kiezen. ,,Ik roep al mijn landgenoten in Duitsland op om niet te stemmen op de CDU, SPD en de Groenen, zij zijn de vijanden van Turkije. Steun de partijen die niet tegen Turkije zijn”, aldus Erdogan in een boodschap die hij uitsprak na het vrijdaggebed. De Turkse president beschuldigde Duitsland ook van ,,schending van EU-verdragen”. Dit vanwege eerdere uitlatingen van Merkel over het bevriezen van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie en het visumvrij reizen van Turken naar EU-landen.(Telegraaf)…[+]