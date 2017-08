Erdogan wil Duitsland inhalen

Tatjana Muskiet

BERLIJN – De Turkse president Erdogan heeft weer eens uitgehaald naar Duitsland. In een toespraak tijdens een bijeenkomst van zijn AK-partij in Rize kondigde hij aan van Turkije een modernere staat te zullen maken dan Duitsland. „Wanneer mijn burgers, die op dit moment in het buitenland wonen, in het land terugkeren, zullen zij zeggen: wat is Duitsland nu helemaal”, aldus Erdogan. „Zij zullen zeggen: mijn land heeft het ingehaald.” Daarna verweet hij Berlijn weer dat het terroristen steunt, in plaats van ze uit te leveren aan Turkije, zo meldden Duitse media dinsdag. Berlijn en Ankara leven al enige tijd op gespannen voet. Duitsland wil dat Turkije drie mensen met een Duits paspoort vrijlaat die vastzitten vanwege terreurbeschuldigingen.(Telegraaf)…[+]