EU helpt zwartgeblakerd Portugal

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – De Europese Unie stelt tot 45 miljoen euro beschikbaar aan Portugal voor het herstel van de schade die de bosbranden hebben aangericht. Het vuur verwoestte in juni naar schatting ruim 40.000 hectare bos. In totaal 64 mensen kwamen om en er vielen meer dan 150 gewonden. Het vuur woedde in de regio ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon. De Europese steun is bedoeld om de lokale economie weer op poten te zetten. Voor het herstel van wegen, waterleidingen en publieke dienstverlening wordt 20 miljoen vrijgemaakt, liet EU-commissaris Corina Creţu (Regionaal Beleid) weten. Tot 25 miljoen euro is beschikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven om machines of ander materieel dat verloren is gegaan te vervangen.Creţu benadrukte de Europese solidariteit met Portugal, dat wordt geteisterd door een nieuwe reeks bosbranden. Mede met financiële steun van de EU heeft Spanje 160 brandweerlieden, 27 voertuigen en vier blusvliegtuigen gestuurd om te helpen het vuur te bedwingen.(Telegraaf)…[+]