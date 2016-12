Evacuaties uit Aleppo worden hervat

Tatjana Muskiet

ALEPPO – De evacuaties uit de Syrische stad Aleppo worden hervat. Volgens het Rode Kruis zijn de strijdende partijen, de rebellen en de regering, dat zondag na lang onderhandelen overeengekomen.

Vrijdag werden de evacuaties stopgezet, nadat er geschoten zou zijn op de bussen met evacués. Zaterdagochtend leek het erop dat de evacuatie hervat zou worden, toen bronnen van zowel de rebellen als van de regering dit meldden, maar gebeurde er niets. De VN-Veiligheidsraad stemt zondag over een Frans voorstel om de Verenigde Naties officieel toezicht te laten houden op de evacuaties. Het is onduidelijk of Rusland voor of tegen deze resolutie gaat stemmen.(Telegraaf)…[+]