Ex-student wilde aanslag plegen in Duitsland

Tatjana Muskiet

DARMSTADT – Een voormalige student van de Technische Universiteit van Darmstadt zou een terroristische aanslag in Duitsland hebben gepland. Op de laptop van de 36-jarige Syriër vonden onderzoekers instructies over hoe een bom en een geluiddemper te maken. Dat liet de woordvoerster van het parket in Frankfurt vrijdag weten. De man werd in februari opnieuw aangehouden nadat hij eerder al kort vastzat voor het maken van propaganda voor terreurbeweging Islamitische Staat op zijn Facebookpagina. De universiteit, waar hij had willen promoveren, had hem hierna van de opleiding verwijderd.(Telegraaf)…[+]