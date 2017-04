FC Barcelona kaart uitspraken Al-Thani aan

Tatjana Muskiet

De omstreden uitspraken van Abdullah Al-Thani, voorzitter van Málaga, zijn voor FC Barcelona reden om de Spaanse voetbalbond en de integriteitscommissie van La Liga in te schakelen. Al-Thani schreef deze week op Twitter: "Dat Catalaanse tuig zal de glorie van de titel in La Liga niet ruiken." Málaga ontvangt op 21 mei, de laatste speeldag in de Spaanse competitie, koploper Real Madrid. 'De Koninklijke' heeft evenveel punten als Barcelona, maar één wedstrijd minder gespeeld.FC Barcelona zegt verontwaardigd te zijn over de woorden van Al-Thani. "Dit maakt inbreuk op de principes van eerlijke sport. Het gaat om de ethische en juridische voorschriften die gelden voor de competitie. We willen dat hier goed naar gekeken wordt." (Telegraaf)