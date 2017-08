Federer toch naar Montreal

Tatjana Muskiet

Roger Federer neemt volgende week deel aan de masters van Montreal. De organisatie van het toernooi om de Rogers Cup heeft dat dinsdag bevestigd. Het was lang onduidelijk waar de Zwitser zijn Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen richting US Open zou beginnen nadat hij op het gras van Wimbledon zijn achtste titel had veroverd. Aanvankelijk twijfelde Federer over Montreal en leek hij pas op 13 augustus in Cincinnati weer in actie te komen. “Ik ben blij dat ik weer terugkeer naar Montreal, zeker omdat ik dit toernooi jaren niet meer op mijn agenda heb gehad”, liet Federer op de website van het toernooi weten.De negentienvoudig grandslamkampioen gaat op jacht naar zijn derde titel in de Canadese stad waar hij sinds 2011 niet meer deelnam. Zijn eerdere zeges dateren van 2004 en 2006. Federer viert in Montreal ook nog zijn 36e verjaardag. “We vieren nu al zijn komst en op 8 augustus is er een extra feestje”, aldus toernooidirecteur Eugene Lapierre.(Telegraaf)…[+]