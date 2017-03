Federer voelt zich lekker na zege op Nadal

Tatjana Muskiet

Roger Federer schreef in de nacht van woensdag op donderdag een beetje historie in zijn gewonnen partij tegen Rafael Nadal in Indian Wells. Voor het eerst in zijn lange carrière slaagde Federer erin voor de derde keer op rij te winnen van zijn ‘angstgegner’ Nadal. Die reeks begon twee jaar geleden in de finale van het ATP-toernooi in Basel, waarna de Zwitser begin dit jaar in Melbourne zijn achttiende grandslamtitel veroverde door Nadal in vijf sets te verslaan. Na zijn soepele zege in Indian Wells is de onderlinge stand 23-13, wel nog steeds ruim in het voordeel van de Spanjaard.(telegraaf)…[+]