Federer voor 11e keer naar Wimbledon-finale

Tatjana Muskiet

Roger Federer heeft voor de elfde keer de finale van Wimbledon bereikt. De zevenvoudig kampioen rekende vrijdagavond in de halve eindstrijd af met Tomas Berdych: 7-6 (4), 7-6 (4) en 6-4. De 35-jarige Zwitser speelde niet zo briljant als tegen Grigor Dimitrov en Milos Raonic, maar op de beslissende momenten liet hij wel zijn unieke klasse zien. In de finale stuit Federer zondag op Marin Cilic. De Kroaat zegevierde met 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) en 7-5 over Sam Querrey. Federer staat in onderlinge ontmoetingen met 6-1 voor tegen Cilic, maar zal op zijn hoede zijn. Tijdens de US Open van 2014 veegde Cilic de vloer met hem aan. Vorig jaar op Wimbledon moest Federer er in Londen met een grandioze comeback aan te pas komen om de Kroaat uit te schakelen. In de kwartfinales kwam Cilic met 2-0 sets voor, maar won de Zwitser toch.(Telegraaf)…[+]