Feyenoord feliciteert magistrale Mollema

Tatjana Muskiet

Feyenoord heeft door middel van een tweet Bauke Mollema gefeliciteerd met zijn indrukwekkende etappezege in de Tour de France. De fervente fan van de Rotterdammers won zondag na een solo de vijftiende rit van het Franse wielerevenement. ‘Geen woorden maar daden… Gefeliciteerd met je prachtige ritzege, @BaukeMollema’, luidt de tweet van de eredivisiewinnaar van het afgelopen seizoen. Mollema is daarbij al fietsend te zien in een shirt van Feyenoord. De Nederlander van Trek-Segafredo ontsnapte zondag op een kleine 30 kilometer van de streep in Le-Puy-en-Velay uit een kopgroep. Hij hield de vier overgebleven achtervolgers uiteindelijk net achter zich.(Telegraaf)…[+]