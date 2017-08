FIFPro: bewijs dat transfersysteem niet deugt

Tatjana Muskiet

De recordtransfer die Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain maakte bewijst slechts dat het transfersysteem niet deugt. Dat zegt Theo van Seggelen, secretaris-generaal van de internationale voetbalvakbond FIFPro. De Braziliaan stapte voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over. “Opnieuw blijkt dat de spelersmarkt het domein is van een klein aantal clubs, vooral uit Europa”, zegt Van Seggelen. “Uit onderzoek is gebleken dat de competities er veel meer bij zijn gebaat dat er gelijke kansen komen. Daarvan is nu geen sprake. De minderheid zorgt er voor door de prijzen op te voeren dat de meeste clubs in dit opzicht niet meer kunnen meekomen. Het zou voor iedereen beter zijn als er meer balans zou zijn.” “De door de FIFA beschermde transferregels zijn niet competitief, illegaal en misplaatst”, aldus Van Seggelen.(Telegraaf)…[+]