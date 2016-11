Flinke naschok in Nieuw-Zeeland

Tatjana Muskiet

CHRISTCHURCH – In Nieuw-Zeeland is een dam gebroken nadat het land maandag werd opgeschrikt door flinke naschokken. Zes mensen die aan het kajakken waren werden vermist maar zijn inmiddels weer veilig teruggevonden. Ze hadden hogerop een veilig heenkomen gezocht. Een andere groep van zestien rafters werd ook veilig teruggevonden door de reddingsdiensten. De dam was ontstaan door puin dat in de Clarence River was gevallen. Het water hoopte zich op totdat de natuurlijke barrière het begaf en het water met grote hoeveelheden naar beneden stortte. De autoriteiten adviseren inwoners hun heil hogerop te zoeken.Nadat een zware aardbeving maandag (lokale tijd) voor twee doden had gezorgd, zorgden veel naschokken opnieuw voor problemen.(Telegraaf)…[+]