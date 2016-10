Frankrijk wil meer gevangenissen bouwen

Tatjana Muskiet

PARIJS – De Franse regering wil 33 nieuwe gevangenissen bouwen en oudere renoveren om de voortdurende overbevolking in het gevangeniswezen aan te pakken. De constante drukte in de gevangenissen draagt volgens de Franse justitie bij aan de radicalisering van islamitische gedetineerden. Het Internationaal Centrum voor Gevangenisonderzoek (ICPS) houdt een lijst bij van landen met overvolle gevangenissen. Frankrijk neemt op die lijst de derde plaats in: terwijl er plek is voor 58.587 gevangenen zitten 68.253 mensen achter de tralies.(Telegraaf)…[+]