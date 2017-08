Franse wet tegen vriendjespolitiek

Tatjana Muskiet

PARIJS – Bewindslieden en parlementariërs in Frankrijk mogen geen naaste verwanten meer inhuren als medewerker. Ze moeten openheid geven over kosten die ze maken en de overheidssteun aan politieke partijen wordt transparanter. Dit zijn onderdelen van een nieuwe wet die woensdag en donderdag door de Franse Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. De nieuwe wet is de eerste van een pakket aan maatregelen die vriendjespolitiek en belangenverstrengeling in de Franse politiek moet uitbannen. Dat is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van president Emmanuel Macron. Macron had zijn verkiezing tot president eerder dit jaar mede te danken aan publicaties in Franse media over de conservatieve presidentskandidaat François Fillon die zijn vrouw als parlementair medewerkster had. Fillon zonk snel weg in de peilingen en verloor in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in april van Macron en Marine Le Pen.(Telegraaf)…[+]