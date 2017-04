Gamende vader wurgt baby

Leuvenaar Björn V. zat achter de computer terwijl zijn vrouw boven lag te slapen. Het gehuil van zijn vijf maanden oude tweeling dreef hem tot waanzin, waarna hij een van de kindjes bij de nek greep.De man belde zelf naar de huisarts met de melding dat het zoontje niet meer reageerde. Hij vertelde volgens Belgische media dat hij zijn zelfbeheersing had verloren en dat hij bang was dat hij zijn zoontje had doodgeknepen. De toegesnelde dokter constateerde dat de baby niet meer ademde en geen polsslag had. Hij begon meteen met reanimeren en het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.(Telegraaf)…[+]