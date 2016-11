Geen Duits asiel voor gedeserteerde Amerikaan

Tatjana Muskiet

MÜNCHEN – Een Amerikaanse soldaat die deserteerde omdat hij niet opnieuw naar Irak wilde, heeft geen recht op asiel in Duitsland. André Shepherd kreeg donderdag nul op het rekest van de bestuursrechter in München, waar hij een procedure had aangespannen tegen de afwijzing van zijn aanvraag door de immigratiedienst. Shepherd, nu 39, deserteerde in 2007. Hij liep weg bij een Amerikaans steunpunt in Beieren, omdat hij „niet wilde deelnemen aan Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak.” Maar volgens de rechter heeft hij andere mogelijkheden om te voorkomen dat hij bij zulke misdaden betrokken zou raken onbenut gelaten.(Telegraaf)…[+]