Gerrard stopt en wil trainer worden

Steven Gerrard heeft bekendgemaakt dat hij stopt als profvoetballer. De middenvelder vindt het mooi geweest en wil het trainersvak in. Een week na zijn vertrek bij LA Galaxy heeft Steven Gerrard de knoop doorgehakt. Zijn besluit staat vast: hij stopt als professioneel voetballer. De komende jaren gaat hij aan een carrière als voetbaltrainer werken. In een officieel statement maakt Gerrard zijn besluit wereldkundig. Er gingen nogal wat geruchten rond over zijn toekomst. Daar wilde hij graag een eind aan maken. "Ik kan bevestigen dat ik mijn laatste wedstrijd heb gespeeld."(Goal.com)…[+]