Getuige gehoord in inbraakzaak

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De rechter heeft een getuige gehoord tegen Marciano S die gisteren niet in de rechtszaal is verschenen. Marciano S wordt verdacht van een inbraak in een woning in september 2012. Een man getuigde gisteren dat hij de beheerder is van het pand waar er is ingebroken.

Hij lette op de woning voor zijn oom die in Nederland woont. Hij weet niets af van de inbraak waarvoor hij is opgeroepen door het gerecht. Hij beheerde slechts de woning aan de Trombonestraat waarin is ingebroken. Hij werd gebeld door voorbijgangers over de inbraak op 26 september 2012, waarna hij naar de plaats ging. Daar merkte hij dat een gascilinder, een wasmachine, zeven flessen alcohol en een fiets waren weggenomen. De flessen alcohol waren in een keukenkast bewaard. Volgens de getuige had zijn oom de flessen alcohol hier gekocht.

In deze zaak verklaart Marciano S dat hij niets afweet van de inbraak. Volgens hem kan het zijn dat hij in een winkel was gegaan en een fles alcohol had vastgehouden. Hij vindt dat het kan dat iemand die fles heeft gekocht en meegenomen naar zijn huis. De getuige zegt dat zijn oom eens in de twee jaar naar Suriname komt. Op 17 januari zal de verdachte worden gehoord…[+]