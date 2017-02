Gevoelige tik voor Real Madrid

Tatjana Muskiet

Wordt het dan toch spannend in de Spaanse competitie? Real Madrid staat er nog altijd het beste voor in de Primera Division, maar de ploeg van trainer Zinedine Zidane liet zich woensdagavond wel vloeren door Valencia: 2-1.

Valencia kwam als een bezetene uit de startblokken. Binnen tien minuten had de ploeg uit de sinaasappelstad reeds twee keer gescoord. De openingsgoal van Simone Zaza was er eentje om in te lijsten. De Italiaan, vooral bekend van zijn ‘treuzelpenalty’ op het afgelopen EK, controleerde de bal knap en n schoot met zijn rug naar het doel toe op fraaie wijze raak. (Telegraaf)…[+]