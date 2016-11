Geweld laait op tussen twee regio’s Somalië

Tatjana Muskiet

GALKAYO – Een week na het ingaan van een wapenstilstand tussen twee semi-autonome regio’s in Somalië zijn gevechten opnieuw uitgebroken. Ten minste negentien soldaten zijn zondag in de strijd om een grensgebied gesneuveld, melden beide legers. De semi-autonome gebieden Galmudug en Puntland vechten om de grensstad Galkayo. Vorige week werd een staakt-het-vuren tussen beide partijen bereikt, zodat gevluchte burgers weer naar huis konden. De twee regio’s geven elkaar de schuld dat het geweld in de stad toch weer is opgelaaid.(Telegraaf)…[+]