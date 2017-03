Gewonden na rellen bij Turkse ambassade Brussel

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – UPDATE 23.02 uur – Bij de Turkse ambassade in Brussel zijn voor- en tegenstanders van president Erdogan donderdagmiddag slaags geraakt. Er vielen meerdere gewonden. De Brusselse politie spreekt tegenover Belgische media van ’zware incidenten’. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een Koerdische vrouw zou zwaargewond zijn in de nek, schrijft deredactie.be. In de ambassade kunnen Belgische Turken hun stem uitbrengen in het referendum dat Erdogan meer macht kan geven. Rond 16.00 sloeg de vlam in de pan. Dat zou zijn gebeurd nadat voorstanders van Erdogan posters met de boodschap om ’ja’ te stemmen hadden opgehangen, Dat schoot aanwezige Koerden in het verkeerde keelgat, waarna de boel escaleerde.(telegraaf)…[+]