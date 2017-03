Gio: “Niet allesbeslissend voor titel”

Tatjana Muskiet

De Klassieker van zondag is niet allesbeslissend voor de titelrace, stelt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.Feyenoord staat nu zes punten voor op Ajax, bij winst dus negen en met nog zes speelronden op de rol zou Ajax wonderen nodig hebben o de Rotterdammers nog in te halen. “Ik denk niet dat het allesbeslissend is”, stelt Van Bronckhorst echter op de persconferentie. “Maar bij een goed resultaat zetten we een hele grote stap richting de titel. Wij gaan voor de winst, er zit vertrouwen in de groep. Dat is normaal als je staat waar wij nu staan, dat moet je uitstralen. Ik hoef mijn spelers niet te prikkelen. Feyenoord wil kampioen worden, dat is motivatie genoeg.”Gio ziet gelijkenissen met een vorige topper. “De wedstrijd is een beetje vergelijkbaar met duel tegen PSV. Als je resultaat haalt, neem je afstand. Dat wij twaalf jaar niet hebben gewonnen voor de competitie in Amsterdam, zegt mij niets. Ik heb niets met statistieken. Of ik de uitspraken van Schöne dat we nog in elkaar klappen nog moet gebruiken als motivatie? Dat is niet nodig, joh.(goal)…[+]