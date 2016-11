Gnabry: “Ik wilde geen slachtoffer van een grap zijn

Tatjana Muskiet

Serge Gnabry dacht dat hij in de maling werd genomen toen hij een telefoontje kreeg van bondscoach Joachim Löw, die hem oproep voor de Duitse nationale ploeg. De middenvelder van Werder Bremen debuteerde vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino in het Duitse nationale team. Hij scoorde een hattrick.”De bondscoach belde me en ik moest twee keer nadenken om te beseffen dat hij het echt was”, vertelde Gnabry tegen RND. “Je hebt een aantal radioprogramma’s die neptelefoontjes doen en ik wilde geen slachtoffer van een grap zijn.”(goal.com)…[+]