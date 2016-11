Godín: “We volgen Simeone tot de dood”

Tatjana Muskiet

Atlético Madrid staat al jaren om één ding echt bekend, hun solide verdediging. In het hart ervan staat hun onbetwiste leider – Diego Godín.De Uruguayaanse centrale verdediger, die in 2010 voor €10 miljoen overkwam van Villarreal, is niet alleen uitgegroeid tot een prima investering, maar ook één van de steunpilaren in de kleedkamer van Atlético Madrid. Zijn solide manier van verdedigen, zijn intelligentie, zijn kopkracht en zijn inzet hebben van hem een fundamentele speler gemaakt voor coach Diego Simeone en daarmee verdiende hij de 22ste plek in de Goal 50 van dit jaar, waarin de beste spelers in de hele wereld over de afgelopen twaalf maanden worden gerangschikt.(goal.com)…[+]