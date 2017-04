’Grensgeschil’ Italië – Zwitserland

Tatjana Muskiet

CHIASSO – Italië heeft de Zwitserse ambassadeur op het matje geroepen over de plotselinge nachtelijke sluiting van drie grensposten. Persbureau ANSA meldde woensdag dat de Zwitserse ambassadeur Giancarlo Kessler in Rome heeft beklemtoond dat de sluiting van de grensovergangen slechts een proef is en een tijdelijk karakter heeft. Maar de Italiaanse regering neemt hier geen genoegen mee. Zwitserland is in principe door verdragen gebonden zich aan het vrije verkeer te houden dat de Europese Unie garandeert. De grenzen gingen volgens de Italianen onaangekondigd dicht. De proef met de sluiting is een initiatief van de Zwitserse politica Roberta Pantani uit het Italiaanstalige Zwitserse grenskanton Ticino. Voorafgaand aan de sluiting was er onenigheid tussen beide landen omdat Ticino eist dat Italiaanse justitie informatie geeft over eventuele criminaliteit van mensen die in het grenskanton willen werken.(Telegraaf)…[+]