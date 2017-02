Grieken hopen op toeristen

Tatjana Muskiet

ATHENE – De lege Griekse schatkist zit danig verlegen om inkomsten. De overheid voorziet dat het oplevend toerisme in Griekenland dit jaar voor een flinke inkomstenstijging zal zorgen. De opbrengst van de buitenlandse bezoekers zal met misschien wel 9 procent toenemen ten opzichte van 2016. Het Grieks bureau voor toerisme SETE denkt dat de toeristen in 2017 zo’n 14,5 miljard euro in het laatje zullen brengen. Dat is een optimistisch beeld vergeleken met 2016, toen een daling van 6,4 procent resulteerde in 13,2 miljard aan toerisme-inkomsten. (Telegraaf)…[+]