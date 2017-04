Gueye: “Kanté de beste middenvelder in de wereld”

Tatjana Muskiet

Everton-middenvelder Idrissa Gueye vindt Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté de beste middenvelder in de wereld op dit moment.”Toen ik jonger was, was mijn held voormalig Manchester United-middenvelder David Beckham”, schrijft Gueye in zijn column voor Sport 360. “Ik bekeek hem de hele tijd op tv. Maar toen ik ouder werd en me ontwikkelde tot een verdedigende middenvelder, begon ik andere spelers te volgen die op mijn positie speelden.”

“Claude Makélélé is waarschijn degene die de meeste mensen zich herinneren omdat hij uitblonk in die rol voor Chelsea, Real Madrid en Frankrijk. Hij veroverde de bal uitstekend en kreeg zijn team aan het voetballen. Rond die tijd deed Gennaro Gatusso dat werk ook goed voor AC Milan en Italië.”

“Nu praat iedereen over N’Golo Kanté. Vorig seizoen hielp hij Leicester City aan het winnen van de titel en nu lijkt hij het opnieuw te doen met Chelsea. Voor mij is Kanté op dit moment de beste middenvelder in de wereld.”(goal)…[+]