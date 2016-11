Hazard schrijft Arsenal af: “Man City en Liverpool”

Tatjana Muskiet

Eden Hazard ziet in Manchester City en Liverpool de twee grootste concurrenten voor Chelsea in de Engelse titelstrijd.De Belgische international ziet in Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur geen titelconcurrenten. Chelsea staat na dertien wedstrijden eerste in de Premier League en gaat komende zaterdag op bezoek bij Manchester City. Man City en Liverpool”, vertelde Hazard tegen Engelse media toen hem gevraagd werd naar de titelconcurrenten. “Ze zijn beide goed. Als we op het einde kampioen willen worden, dan moeten we boven hen eindigen.”(goal.com)…[+]