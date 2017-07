Heracles neemt back over van FC Utrecht

Tatjana Muskiet

Heracles blijft druk op de transfermarkt. De Almeloërs contracteerden vrijdag Jeff Hardeveld. De 22-jarige verdediger komt over van FC Utrecht en ondertekende bij zijn nieuwe werkgever een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. Heracles versterkte zich eerder deze zomer al met Bart van Hintum, Dries Wuytens, Dario van den Buijs, Paul Gladon, Jamiro Monteiro, Sebastian Jakubiak en Niels Leemhuis. Daartegenover stond het vertrek van meerdere spelers. “Met Jeff zijn we erin geslaagd een talentvolle verdediger aan ons te binden. Hij kan als linksback spelen, maar kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. Precies de posities waar we nog versterking zochten”, aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. (Telegraaf)…[+]