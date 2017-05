Hof India handhaaft doodstraf busverkrachters

Tatjana Muskiet

NEW DELHI – Het hooggerechtshof van India heeft vrijdag het hoger beroep verworpen van vier mannen die in 2012 ter dood werden veroordeeld wegens het verkrachten en vermoorden van een vrouw in een passagiersbus. Het is een barbaarse misdaad die een schok in het land heeft veroorzaakt”, zo sprak opperrechter Banumathi tegen een volgepakte rechtszaal. De vier hadden beroep aangetekend omdat ze hun straf „buitenproportioneel” vonden. De schokkende zaak leidde destijds tot een golf van verontwaardiging in India en de rest van de wereld. In heel het land gingen demonstranten de straat op om te pleiten voor zwaardere straffen voor verkrachters.(Telegraaf)…[+]