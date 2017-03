Hof steekt stokje voor EU-asielvisum

Tatjana Muskiet

Brussel – Wie asiel wil aanvragen in een Europees land, moet op eigen gelegenheid dat land bereiken. Het Europees Hof van Justitie vindt niet dat landen een speciaal ’asielvisum’ moeten verstrekken waarmee vluchtelingen ongehinderd naar een lidstaat kunnen reizen. Zo’n visum werkt namelijk in de hand dat mensen van tevoren een land uitkiezen waar ze willen wonen, en dat is volgens de rechters in Straatsburg niet de bedoeling. Het recht op bescherming van vluchtelingen is namelijk een recht dat in de hele EU geldt, en dan is ’shoppen’ tussen landen niet gewenst. (Telegraaf)…[+]