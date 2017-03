Hongarije sluit asielzoekers op

Tatjana Muskiet

BOEDAPEST – Migranten die in Hongarije aankomen, zullen worden opgesloten in kampen langs de grens met Servië, de toegangsroute van de meeste vluchtelingen. Dat heeft het Hongaarse parlement besloten. Daarnaast zullen de grenscontroles worden opgevoerd en wordt een tweede grenshek aangelegd. De Hongaarse regering had al een voorschot genomen op het besluit en was reeds begonnen met de voorbereiding van de bouw van twee of drie kampen. De migranten kunnen vanuit deze kampen een asielaanvraag doen. Als die wordt afgewezen, kunnen ze meteen de grens over worden gezet, terug naar Servië. (Telegraaf)…[+]