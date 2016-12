Hoogste golf ooit gemeten

Tatjana Muskiet

GENÈVE – Een golf van 19 meter hoog gaat officieel de boeken in als de hoogste ooit gemeten. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) sprak dinsdag van „een opmerkelijk record", dat een plaats krijgt op de lijst van weer- en klimaatextremen. Het duurde even voordat de golf de boeken van de gespecialiseerde VN-organisatie inrolde. De golf werd in februari 2013 geregistreerd door een met meetapparatuur uitgeruste boei in de Atlantische Oceaan, ergens tussen IJsland en Groot-Brittannië. Het vorige record, van 18,3 meter, werd zes jaar eerder ook gevestigd in het noordelijke deel van de oceaan.(Telegraaf.nl)