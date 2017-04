Hulpverleners redden baby uit rubberbootje

Tatjana Muskiet

ROME – Hulpverleners hebben zaterdag een vier dagen oude baby gered op de Middellandse Zee. Het kind was aan boord van een van twee rubberboten die met honderden migranten aan boord onderweg waren naar Europa. De Spaanse organisatie Proactiva Open Arms voerde de ongeveer drie uur durende reddingsoperatie uit. „Een week geleden haalde ik voor het eerst een lichaam uit de Middellandse Zee. Zaterdag had ik nieuw leven in mijn armen”, zei de 26-jarige hulpverlener die de zuigeling naar het reddingsschip bracht. De ouders van het kind, een 29-jarige Nigeriaanse vrouw en een 34-jarige Ghanees, zijn ook gered. Het duo verbleef twee jaar in Libië en besloot de oversteek te wagen nadat ze het kind hadden gekregen. Het gezin hoopt een nieuw leven te beginnen in Frankrijk of Duitsland.(Telegraaf)…[+]