ICT-kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van het kind

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Toen een computer en internetaansluiting nog niet tot de standaard van huishoudens behoorden, bestond er twijfel over de rol van het gebruik van ICT in het leerproces van kinderen. Nu, ongeveer zeventien jaar later, wordt het steeds duidelijker hoe ICT de ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

De vraag is niet zozeer ‘of’ ICT-gebruik prestaties verbetert, eerder ‘hoe’ dit prestaties verbetert. In een studie over leerresultaten bij twaalf- tot dertienjarigen, was een verbetering van schoolprestaties waar te nemen zodra ICT op een bewuste manier werd ingezet. Zoals bij ICT-software die het bestaande curriculum van wetenschap, wiskunde of geschiedenis ondersteunt. Dit staat in een persbericht van Rosheuvel and Partners Business Group (RPBG).

De gedachte dat zowel het vertrouwen als de motivatie om te leren automatisch versterkt zodra ICT eraan te pas komt, is onjuist. Zo laat recent onderzoek zien dat studenten die tijdens het studeren regelmatig op een smartphone (ICT) “multitasken”, juist lagere academische prestaties leveren dan zij die dat niet doen. Voor het inzetten van ICT voor educatieve doeleinden komt er daarom meer bij kijken dan “een computer hebben”, “gamen”, “texten” of op “social media” gaan…[+]