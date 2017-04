Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik ben nog steeds onschuldig opgesloten”, voerde Ruben B die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van zijn bloedeigen dochter, gisteren in zijn laatste woord aan. Zijn advocaten Oscar Koulen en Murwin Dubois vroegen vrijspraak voor de man tegen wie zes jaar celstraf is geëist.

Koulen zegt dat de officier van justitie betoogt dat zedenmisdrijven meestal in heimelijkheid plaatsvinden, waarbij het slachtoffer belastende verklaringen aflegt tegen de verdachte die steevast ontkent. Volgens hem moet dit de aanleiding zijn voor de vervolgingsambtenaar om meer bewijsmateriaal aan te dragen dan de enkele verklaringen van het slachtoffer, wil hij tot een waterdicht bewijs komen. De raadsman vindt dat de verklaring van de moeder van het slachtoffer, dat zij had gemerkt dat haar dochter niet meer naar haar vader Ruben B wilde gaan, op zichzelf staat. Ook de verklaring van het slachtoffer dat zij het gebeurde aan haar vriend vertelde, snijdt volgens de verdediging geen hout en mag daarom niet als ondersteuning van het bewijs dienen. Advocaat Dubois zegt dat de vervolging niet verder is gekomen dan het eens te zijn met de verdediging dat zedenzaken zich meestal kenmerken door het feit dat slechts twee personen aanwezig zijn bij de seksuele handelingen en dat die personen slechts de gehele en volledige waarheid kennen. Hij merkt op dat de officier de veronderstelde waarheid toekent aan het slachtoffer en niet de dader zonder daarbij concreet aan te geven op welke gronden die toekenning is gestoeld…[+]