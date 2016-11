Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik bied mijn verontschuldigingen aan”, zei Vishnoe N gisteren in de rechtszaal tegen zijn ex-arbeider die hij heeft mishandeld. Het slachtoffer heeft zodanige verwondingen aan zijn rechterarm opgelopen dat hij die niet goed kan bewegen.

Het slachtoffer zegt dat hij werkte voor Vishnoe N. Hij hield hem op den duur voor dat hij niet meer zou werken voor hem. De man zou hem toen hebben geslagen, waardoor hij zeventien dagen in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Volgens hem was zijn arm meer dan een maand in het gips. Hij heeft een ander gevraagd om het gips voor hem te verwijderen. Hij kon zijn rechterarm gisteren niet gebruiken om de eed af te leggen. Volgens hem gaat het wat tijd nemen voordat zijn arm volledig is hersteld. Hij hoeft niet terug te gaan naar de dokter. Af en toe heeft hij wel last van pijnen. Hij werkte voorheen als visser, maar kan nu alleen ondersteunend werk doen. De aangever gaf aan dat hij het eerder van belang achtte dat de medische kosten voor hem zouden worden vergoed. Hij wilde dat graag maar de verdachte heeft dit niet gedaan. Volgens hem chanteerde hij zijn ex-werkgever niet. “Ik heb hem geen geld gevraagd”, verklaart het slachtoffer. Hij wilde gewoon niet meer werken voor de man.

In het begin had de ex-werkgever hem na de mishandeling wel gevraagd om geen verklaring bij de politie af te leggen. De verdachte heeft hem in het ziekenhuis bezocht en lang met hem gesproken. Hij zou de medische kosten vergoeden en voor het slachtoffer zorgen, totdat zijn arm weer hersteld zou zijn. Vishnoe N krijgt juridische bijstand van raadsman Arjan Ramlakhan. Op 6 december wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]