Illegale man aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een Haitiaan die illegaal in ons land was, is donderdag aangehouden. De politie van Saramacca wist hem aan te houden. De gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan bevestigt de arrestatie. De man woonde een poos op Calcutta waarbij de politie vermoedde dat de vreemdeling daar illegaal was. Hij werd aangehouden en legde documenten over. Daaruit blijkt dat hij wel een kort verblijf had, maar dat is allang vervallen. Hij heeft geen verlenging aangevraagd en is daarom in vreemdelingenbewaring genomen…[+]