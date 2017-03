In mei weer overleg over Syrië in Astana

Tatjana Muskiet

ASTANA – Het overleg over de oorlog in Syrië dat in de Kazachse hoofdstad Astana wordt gehouden, gaat begin mei verder. Dit hebben de initiatiefnemers, Rusland, Turkije en Iran, woensdag laten weten. Een onderminister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan maakte bekend dat de volgende gespreksronde op 3 en 4 mei zal zijn. Het overleg van dinsdag en woensdag lijkt weinig te hebben opgeleverd. Een aantal rebellengroepen liet het dinsdag afweten. Syrië beschuldigde Turkije er toen van het overleg te dwarsbomen. Later kondigden groepen rebellen aan toch te komen. Ze worden laat op donderdag of vroeg op vrijdag verwacht. Een aantal delegatieleden van de andere partijen blijft daarom in Astana achter om de besprekingen eventueel nog voort te zetten.(Telegraaf)…[+]