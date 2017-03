Tatjana Muskiet

Niet alleen de pers heeft in sommige landen met censuur te maken, maar ook andere zaken zoals muziek hebben te lijden onder opressieve regimes. Om deze vorm van censuur tegen te gaan is 3 maart uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Muziekvrijheid of Music Freedom Day.

Jaarlijks worden er grote concerten gehouden over de hele wereld. Dit jaar zullen de landen: Barcelona, Bologna, Kopenhagen, Dakar, Geneva, Harare, Johannesburg, Kabul, Milan, Nairobi, New York, Oslo, Peshawar, Rabat en Yangon elk een groot evenement organiseren. Het is echter bestemd voor de verschillende landen waar tot heden vrije teksten nogal de kop in worden gedrukt. Ook worden uit de landen Kenia, Afghanistan, Catatonie, Denemarken, Hongarije , Italiƫ, Cairo en Mumbia speciale boodschap uitgebracht van lokale artiesten. Dit doen zij om opkomende artiesten te bemoedigen in het beoefenen van de kunst.

In veel landen is het niet mogelijk voor muzikanten om zich volledig te uiten met hun muziekvorm. Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten of de menselijke stem teneinde schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken…[+]