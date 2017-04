Internationale Dag van de Ruimtevaart

Tatjana Muskiet

Op 12 april begon de ruimterace pas echt goed: Toen werd de Rus Yuri Gagarin de eerste mens ter wereld die buiten onze dampkring geraakte, en van daaruit ging het eventjes heel hard met de race om de ruimte. De eerste man op de maan werd een feit, de eerste gezamenlijke Russisch-Amerikaanse ruimtemissie ook. Daarom hebben de Verenigde Naties 12 april uitgeroepen tot de Internationale Dag van de (Burger)ruimtevaart. Op deze dag beseffen mensen de verschillende mogelijkheden, die met het ontdekken van de ruimte meekomen. In 1960, na een lange zoektocht en selectieprocedure, werd Yuri Gagarin naast 19 andere piloten gekozen voor het ruimtevaartprogramma van de Sovjet-Unie. Gagarin maakte vervolgens deel uit van een elitegroep bestaande uit zes piloten, waaruit de eerste kosmonauten van het Vostokprogramma zouden worden gekozen. Gagarin en de andere kandidaten werden onderworpen aan experimenten om hun fysieke en psychologische gesteldheid te testen.

Van de twintig oorspronkelijke kandidaten werden Gagarin en German Titov gekozen vanwege hun goede testresultaten. Yuri Gagarin is ook in het huidige Rusland een held. Hij stierf na een straaljagerongeluk in 1968 en is begraven bij de muur van het Kremlin. Op de dag wordt elk jaar een krans gelegd. Het Kosmonautentrainingscentrum Yuri Gagarin in Sterrenstad bij Moskou is naar hem vernoemd. De eerste vrouwen, honden, en Afro-Amerikanen werden naar de uiterste randen van de dampkring gestuurd, er werd een ruimtestation in elkaar gedraaid, en later nog één. Met de Space Shuttles werd het ook nog mogelijk om makkelijk terug te keren naar de aarde. Het ging ook wel eens minder goed; twee Space Shuttles kwamen niet meer terug, maar we hebben in de Koude Oorlog toch mooie mijlpalen behaald. Helaas werd het daarna allemaal rap minder. Nadat NASA twaalf mensen op het barre maanlandschap had neergezet, kwam men erachter dat er uiteindelijk toch niet zo heel veel te doen is. Dus is er eigenlijk al jaren niks revolutionairs gedaan in de ruimte…[+]