’Iran kan nucleaire deal in paar uur stoppen’

Tatjana Muskiet

DUBAI – Iran kan zijn nucleaire overeenkomst met de wereldmachten „binnen enkele uren” opzeggen, als de Verenigde Staten steeds nieuwe sancties blijven opleggen. Dat zei de Iraanse president Hassan Rohani dinsdag voor de staatstelevisie. „Als Amerika terug wil naar het instellen van sancties, dan zal Iran binnen korte tijd, niet een week of een maand, maar binnen een paar uur, terugkeren naar de condities van voor de onderhandelingen”, aldus Rohani. Iran stelt dat de nieuwe sancties die de VS onlangs hebben opgelegd, het akkoord verbrijzelen dat het land in 2015 met de Verenigde Staten, Rusland, China en drie Europese landen overeenkwam. Daarin werd afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma voor een groot deel opgeeft in ruil voor opheffing van de meeste sancties.(Telegraaf)…[+]