IS ten westen van Mosul omsingeld

Tatjana Muskiet

BAGDAD – Islamitische Staat is ten westen van Mosul volledig omsingeld. Dat zeggen sjiitische strijders die zijn betrokken bij de herovering van de Noord-Iraakse stad. De ‘Volksmobilisatiekrachten’ hebben een door Koerdische militairen bezet knooppunt bij de Syrische grens bereikt, laat een leider van de paramilitairen weten. Daarmee zou het door IS gecontroleerde gebied tussen Mosul en het stadje Tal-Afar compleet zijn afgesloten.De Volksmobilisatiekrachten zijn in 2014 opgericht om de opmars van IS in Irak tot staan te brengen. De milities zijn niet onomstreden. Zo beschuldigt Amnesty International de strijders van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden tegen burgers in IS-gebied.(Telegraaf)…[+]