Israël straft VN en kort bijdrage

Tatjana Muskiet

TEL AVIV – Israël straft de Verenigde Naties omdat cultuurorganisatie Unesco kritiek heeft geuit op het land. Jeruzalem verlaagt de bijdrage aan de VN met 900.000 euro, zo liet premier Benjamin Netanyahu woensdag weten. Het bestuurscollege van Unesco nam een voorstel van Arabische landen aan over Jeruzalem. Daarin wordt kritiek gegeven op de Israëlische „bezettingsautoriteiten” onder andere vanwege opgravingen in Oost-Jeruzalem. Israël betaalt nu nog 2,1 miljoen euro contributie aan de VN. Dat was eerder 10,8 miljoen euro. Uit straf voor kritische VN-resoluties over het kolonistenbeleid had het land dit de afgelopen maanden al teruggebracht met 7,6 miljoen euro.(Telegraaf)…[+]