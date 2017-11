Jessica Jodha grote winnaar Peace Poster contest

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Jessica Jodha heeft voor de twee keer de prijs van beste Peace Poster contest in de wacht mogen slepen. De contest werd op 28 oktober georganiseerd door Lions Club International met als slogan ‘The feature of peace’.

Volgens District Associate van Peace Poster, Marilyn Fung A Loi was het een zeer uitdagende ervaring. Van de twaalf clubs in Suriname hebben 300 kinderen hun poster opgestuurd in hoop om tot winnaar uitgeroepen te worden. Aan het eind was het de taak van jury om de top drie bekend te maken. Op de derde plek stond Mahesh Haulicia van Lions Club Paramaribo-Noord, op de tweede plaats Sewraj Tusshar van Lions Club Nickerie en voor de tweede keer won Jessica Jodha van Lions Club Paramaribo West de eerste plaats. Fung A Loi gaf aan dat de kinderen zich heel enthousiast hebben opgesteld en zich extra hebben ingezet voor een creatief uitslag.

De winnaars kregen elk een tekenpakket bestaande uit alle nodige accessoires en ze krijgen elke drie maanden begeleiding in de tekenkunst. Aangezien de ingezonden poster, is het meer dan duidelijk dat het talent volledig aanwezig is. Het enige dat nog erbij hoort, is de begeleiding voor de vorm. Lions Club International is wereldwijd zeer onder de indruk van het aantal getalenteerde jongeren, dat zijn posters heeft opgestuurd…[+]