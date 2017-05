Jeugdige inbreker aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vijftienjarige jongen is in de nacht van zaterdag op zondag in het district Saramacca op heterdaad betrapt. Hij was bezig in te breken in een woning. De eigenaar van het pand hoorde een gestommel en nam een kijkje. Hij merkte de jeugdige dader op en wist hem aan te houden. Na zijn aanhouding werd de jeugdige overgedragen aan de politie van Saramacca. De politie heeft deze zaak, gelet op de jeugdige leeftijd van de jongen, overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. De gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan bevestigt de aanhouding…[+]