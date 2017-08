Jihadist moet 2,7 miljoen betalen

Tatjana Muskiet

DEN HAAG – De door het Internationale Strafhof ICC veroordeelde Malinese jihadist Ahmad al-Faqi al-Mahdi moet een schadevergoeding betalen van 2,7 miljoen euro voor de verwoestingen die hij heeft aangericht in Timboektoe. De verdachte werd in september vorig jaar door hetzelfde hof al veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het verwoesten van cultureel erfgoed. Al-Mahdi is schuldig bevonden aan het vernietigen van negen mausolea en een moskee in 2012 in Timboektoe, een oorlogsmisdaad. Hij was toentertijd chef van de islamitische politie van de radicale Ansar Dine militie. Daarbij nam hij actief deel aan de destructie van de heiligdommen. Al-Mahdi bekende tijdens de behandeling van zijn zaak in Den Haag schuld aan de hem ten laste gelegde feiten. (Telegraaf)…[+]