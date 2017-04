Jongedame beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 20-jarige vrouw is donderdagmiddag in Paramaribo beroofd van haar mobiele telefoon. Ze was aan de Willem Campagnestraat ter hoogte van de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij. Een rover kwam met een vuistvuurwapen en maakte haar telefoon afhandig. Hij was gekleed in een groene trui en had een zwarte pet op. Na de daad ging hij in de richting van de Johan Adolf Pengelstraat op. De jongedame heeft geen letsel opgelopen. Na de beroving kreeg de politie de melding van de beroving en ging ter plekke voor onderzoek…[+]